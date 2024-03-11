هجوم مسلح يستهدف منزل مختار قرية في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاثنين، بأن مسلحين مجهولين هاجموا منزل مختار قرية جنوب غربي المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مجموعة مسلحة قامت بإطلاق النار في قرية نبتز التابعة لناحية يايجي قضاء داقوق (30 كم جنوب كركوك)، وهاجموا منزل مختار القرية وأمطروه بوابل من الرصاص قبل ان يفروا الى جهة مجهولة حيث كان المختار وعائلته داخل المنزل".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم لم يسفر عن إصابة أحد من عائلة المختار ومن اهالي المنطقة"، لافتاً إلى ان "الشرطة فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة الجناة واعتقالهم".