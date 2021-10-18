هجوم مسلح يستهدف مضيف شيخ عشيرة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بأن مسلحين فتحوا نيران اسلحتهم على مضيف احد شيوخ عشيرة "آل زيرج" شمالي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين فتحوا، صباح اليوم، نيران اسلحتهم على مضيف الشيخ حسين الازيرجاوي بسبب خلافات على مرتبة المشيخة في عشيرة آل زيرج".

وأشار المصدر، إلى أن "الشخص المستهدف يشغل منصب مدير البطاقة الوطنية بناحية اور شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأَضاف أن "الهجوم المسلح خلف اضراراً مادية كبيرة بواجهة المضيف المستهدف، حيث لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة ".