هجوم مسلح يستهدف مدنياً قرب محكمة في بغداد

شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، بإصابة مدني بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين قرب محكمة الشعلة شمال غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المسلحين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني في محيط المحكمة، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأضاف أن قوة أمنية حضرت إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته وتحديد الجهة المنفذة.