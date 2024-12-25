هجوم مسلح يستهدف مدرسة ويصيب حارسها في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، بتعرض بناية مدرسية لهجوم مسلح أسفر عن إصابة حارسها جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حارس مدرسة العريش السفلى التابعة لقضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك) تعرض الى اطلاق نار من مجهولين أسفر عنه إصابته بجروح"، مبيناً أن "المهاجمين فروا الى جهة مجهولة بعد اطلاق النار".

وأضاف المصدر أن "الحارس تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة دوافع الحادثة إن كانت ارهابية أم جنائية".