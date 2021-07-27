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هجوم مسلح يستهدف عائلة الرباع محمد شمس الدين في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-07-27T21:59:54+0000
هجوم مسلح يستهدف عائلة الرباع محمد شمس الدين في كركوك

شفق نيوز/ هاجم مسلحون مجهولون في وقت متأخر من يوم الأربعاء، عائلته الرباع الكوردي العراقي محمد شمس الدين في محافظة كركوك.

وقال شمس الدين لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص عليِّ على زوجتي ميديا الطيب وأبنتي، في منطقة الفيلق في كركوك، مما تسبب بإصابة زوجتي وأبنتي.

وأضاف أن زوجته تم نقلها إلى غرفة العمليات بسبب إصابتها الخطرة، من دون الاسهاب بتفاصيل أكثر.

ومحمد شمس الدين أحد أبطال لعبة كمال الأجسام، شارك في البطولات منذ عام 2005 وفاز بما يقرب من 28 لقبا محليا.

وكان أكبر وزن تمكن من رفعه هو 505 كيلو غرامات. أما زوجته فتستطيع رفع ما يصل إلى 84 كيلوجراما.

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