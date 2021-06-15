هجوم مسلح ومخلفات حربية تنهي حياة 4 مواطنين في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن هجوما مسلحا ومخلفات حربية أنهت حياة أربعة مواطنين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحين اطلقوا، صباح اليوم، اربع رصاصات تجاه شاب في العشرينات من عمره، في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، ما اسفر عن مقتله في الحال"، مبيناً أن "الاشخاص المسلحين على خلاف عشائري سابق مع الضحية".

وبين المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية"، لافتا إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

وفي ذي قار أيضاً، أشار المصدر، إلى "انفجار مخلفات حربية بمنطقة تل اللحم بقضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، ما اسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين"، مبيناً أنه "تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي".