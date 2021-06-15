سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هجوم مسلح ومخلفات حربية تنهي حياة 4 مواطنين في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-06-15T07:00:59+0000
هجوم مسلح ومخلفات حربية تنهي حياة 4 مواطنين في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن هجوما مسلحا ومخلفات حربية أنهت حياة أربعة مواطنين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحين اطلقوا، صباح اليوم، اربع رصاصات تجاه شاب في العشرينات من عمره، في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، ما اسفر عن مقتله في الحال"، مبيناً أن "الاشخاص المسلحين على خلاف عشائري سابق مع الضحية".

وبين المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية"، لافتا إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

وفي ذي قار أيضاً، أشار المصدر، إلى "انفجار مخلفات حربية بمنطقة تل اللحم بقضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، ما اسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين"، مبيناً أنه "تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي".

related

تعرض مركز أمني إلى هجوم مسلح جنوبي العراق

Date: 2021-01-20 11:09:49
تعرض مركز أمني إلى هجوم مسلح جنوبي العراق

هجوم مسلح يودي بحياة رجل أمن جنوبي العراق

Date: 2020-10-03 11:19:59
هجوم مسلح يودي بحياة رجل أمن جنوبي العراق

انتحار فاشل وهجوم مسلح في ذي قار

Date: 2021-05-15 17:06:58
انتحار فاشل وهجوم مسلح في ذي قار

مقتل مدني على يد مجهولين في ذي قار

Date: 2020-08-13 20:00:13
مقتل مدني على يد مجهولين في ذي قار

بعد اغتيال نقيب محامي شطرة ذي قار.. هجوم مسلح يصيب محامياً آخر

Date: 2021-01-10 21:45:55
بعد اغتيال نقيب محامي شطرة ذي قار.. هجوم مسلح يصيب محامياً آخر

هجوم مسلح يستهدف برج مراقبة قرب بغداد

Date: 2020-10-25 18:10:10
هجوم مسلح يستهدف برج مراقبة قرب بغداد

تفجير يستهدف منزل ناشط جنوبي العراق

Date: 2021-01-28 06:22:21
تفجير يستهدف منزل ناشط جنوبي العراق

البرلمان يوجه لجنة بالتحرك صوب ذي قار والنجف فوراً

Date: 2019-12-01 13:43:26
البرلمان يوجه لجنة بالتحرك صوب ذي قار والنجف فوراً