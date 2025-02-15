هجوم مسلح وحريق في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل مدني إثر هجوم مسلح، فضلاً عن اندلاع النيران في فرن صمون، ضمن العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على مدني ضمن منطقة الشعلة، وأردوه قتيلاً في الحال، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، وسهلت نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

وفي حي الجهاد، نبه المصدر، إلى أن "فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة حادث حريق متوسط اندلع بأحد أفران الصمون"، من دون ذكر تفاصيل أكثر.