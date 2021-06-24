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هجوم مسلح على منزل موظف حكومي ببغداد بسبب خلاف على "وليمة"

Category: أمـن

Date: 2021-06-24T07:33:41+0000
هجوم مسلح على منزل موظف حكومي ببغداد بسبب خلاف على "وليمة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن مسلحين استهدفوا منزل موظف حكومي بسبب خلاف حول "وليمة طعام" شرقي العاصمة بغداد، وذلك تحت مسمى "الدكة العشائرية".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من الاشخاص اطلقوا النار على منزل موظف في شركة الخطوط الجوية العراقية بمدينة الصدر، شرقي بغداد"، عازياً سبب الهجوم الى تنفيذ "دكة عشائرية" اثر خلاف حول مائدة طعام اثناء حفل زفاف.

وعن تفاصيل الخلاف بين المصدر، أنه "دار بين اشخاص بشأن كيفية الوقوف حول المائدة، والأولوية لمن يقدم الطعام للضيوف أو ما يطلق عليه (المعزب)، مشيراً إلى أن هذا الخلاف تطور الى شجار بالايدي ومن ثم اطلاق النار على منزل احدهم (الموظف) وفق مسمى الدكة العشائرية".

والدكة العشائرية هي أن يقوم أفراد القبيلة بالهجوم على منزل أو مقر سكن الخصم من العشيرة الأخرى، مطلقين النار ومرددين هتافات تهدد بالوعيد والقتل، وتُعطى مهلة 3 أيام للخصم، حتى يأتي ويحتكم لديهم ويذعن لشروطهم.

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