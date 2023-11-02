هجوم مسلح على منزل دبلوماسي فرنسي سابق جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها إصابة حارس القنصل الفرنسي السابق في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شاباً في الثلاثينيات من عمره أقدم على الانتحار بواسطة عقاقير طبية، لكن محاولته باءت بالفشل داخل منزله بقضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار"، لافتا إلى ان "سبب الانتحار يعود لحالة لإصابة الشاب المنتحر بأمراض نفسية".

وتابع المصدر، ان "عجلة نوع تويوتا بيك اب، اصطدمت بساتر ترابي في قرية المطاريح بقضاء قلعة سكر، مما أدى لاصابة شخصين اثنين بجروح خطرة".

وأضاف المصدر، كما ان "شخصاً في العشرينيات من عمره يعمل حارساً في منزل القنصل الفرنسي السابق، أصيب بطلق ناري نتيجة هجوم مسلح تعرض له في منطقة المنصورية بمدينة الناصرية مركز المحافظة".