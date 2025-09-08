هجوم مسلح على طريق اليوسفية السريع في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإصابة مدني نتيجة إطلاق نار على عجلته جنوبي العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا نيران أسلحتهم باتجاه عجلة مدني على طريق دورة يوسفية السريع الجديد جنوبي بغداد، ما أسفر عن إصابة صاحب العجلة بجروح خطيرة.

وبحسب المعلومات الواردة إلى المصدر، فإن الحادث ناجم عن خلافات عشائرية، مشيراً إلى أن قوة أمنية باشرت البحث عن المنفذين للواقعة لضبطهم وتقديمهم للقضاء.