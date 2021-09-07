سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هجوم مزدوج لداعش يخلف جرحى في أطراف خانقين

Category: أمـن

Date: 2021-09-07T20:14:43+0000
هجوم مزدوج لداعش يخلف جرحى في أطراف خانقين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بإصابة عدة جنود بهجوم مزدوج وعبوة ناسفة استهدفت الجيش العراقي في اطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز أن "عناصر داعش هاجمت نقاط للفرقة الاولى-اللواء الاول بالجيش العراقي في قرية الغاية في اطراف خانقين ومنطقة حلوان بين جلولاء وخانفين".

وأضاف أن "تعزيزات من الجيش هرعت لإسناد النقاط الأمنية، لكن عبوة ناسفة انفجرت على تعزيزات الجيش ما أدى لإصابة عدد منهم بينهم ضابط الدورية وهو برتبة مقدم".

وأشار المصدر إلى أن "الاشتباكات ما زالت مندلعة بين قوات الجيش وعناصر داعش (حتى لحظة إعداد الخبر)".

related

ديالى.. مكافحة الإرهاب تُجهز على قياديين "مهمين" في داعش

Date: 2021-05-20 20:04:44
ديالى.. مكافحة الإرهاب تُجهز على قياديين "مهمين" في داعش

إصابة جنديين عراقيين بهجوم وانفجار قرب خانقين

Date: 2021-04-28 19:49:35
إصابة جنديين عراقيين بهجوم وانفجار قرب خانقين

مافيات متنفذة تتعاون مع داعش لتهريب المخدرات من إيران إلى العراق بواسطة "القفاز"

Date: 2021-07-18 14:37:47
مافيات متنفذة تتعاون مع داعش لتهريب المخدرات من إيران إلى العراق بواسطة "القفاز"

هجوم مسلح يُردي جندياً عراقياً في ديالى

Date: 2021-01-05 18:56:22
هجوم مسلح يُردي جندياً عراقياً في ديالى

نائب يحدد المناطق الأكثر خطراً ويحمل الحكومة مسؤولية تنامي نشاط داعش

Date: 2019-07-22 15:51:28
نائب يحدد المناطق الأكثر خطراً ويحمل الحكومة مسؤولية تنامي نشاط داعش

هجوم لداعش يردي جندياً عراقياً ضحية في ديالى

Date: 2021-02-09 21:38:18
هجوم لداعش يردي جندياً عراقياً ضحية في ديالى

ديالى.. العثور على جثتي اثنين من المدنيين بعد أيام من اختطافهما من قبل داعش

Date: 2021-03-23 06:42:36
ديالى.. العثور على جثتي اثنين من المدنيين بعد أيام من اختطافهما من قبل داعش

ديالى.. حصيلة هجوم "حلوان" ينتهي بمقتل جنديين وإصابة ثالث

Date: 2021-01-05 20:46:42
ديالى.. حصيلة هجوم "حلوان" ينتهي بمقتل جنديين وإصابة ثالث