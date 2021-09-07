هجوم مزدوج لداعش يخلف جرحى في أطراف خانقين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بإصابة عدة جنود بهجوم مزدوج وعبوة ناسفة استهدفت الجيش العراقي في اطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز أن "عناصر داعش هاجمت نقاط للفرقة الاولى-اللواء الاول بالجيش العراقي في قرية الغاية في اطراف خانقين ومنطقة حلوان بين جلولاء وخانفين".

وأضاف أن "تعزيزات من الجيش هرعت لإسناد النقاط الأمنية، لكن عبوة ناسفة انفجرت على تعزيزات الجيش ما أدى لإصابة عدد منهم بينهم ضابط الدورية وهو برتبة مقدم".

وأشار المصدر إلى أن "الاشتباكات ما زالت مندلعة بين قوات الجيش وعناصر داعش (حتى لحظة إعداد الخبر)".