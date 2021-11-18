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هجوم مزدوج لداعش على متنازع عليها يُخلّفُ مصابين من الجيش العراقي

Category: أمـن

Date: 2021-11-18T08:11:19+0000
هجوم مزدوج لداعش على متنازع عليها يُخلّفُ مصابين من الجيش العراقي

شفق نيوز/ كشف مصدر في الحشد العشائري يوم الخميس حصيلة الهجوم المزدوج الذي شنه تنظيم داعش شمالي ناحية جلولاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن جنديين من اللواء 53 – الفرقة الاولى اصيبا بهجوم قناصي داعش على نقاط امنية قرب قرية "الحصيني" ضمن قاطع النقشبندية شمالي جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة.

واكد المصدر ان قوات الجيش شنت صباح اليوم حملة تمشيط بحثا عن جثث عناصر داعش الذين قتلوا بضربات الطيران الحربي الذي تدخل لإسناد قوات الجيش أمس.

وبالتزامن مع الهجوم شن مسلحو التنظيم المتشدد هجوما بقذائف الهاونات على قرية "المعدان" القريبة من الهجوم ضمن منطقة النقشبندية.

وذكر المصدر أن 4 قذائف هاون سقطت دون أي إصابات او خسائر بشرية.

وتتعرض مناطق شمالي جلولاء لهجمات وحوادث مستمرة منذ العام 2017 جراء الفراغات التي خلفها انسحاب قوات البيشمركة من القواطع الحدودية بين ديالى وإقليم كوردستان واطراف مناطق خانقين وجلولاء رغم تجريف الاف الدوانم من بساتين القرى وفتح ممرات للحد من وجود بؤر داعش.

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