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هجوم لداعش يوقع ضحايا من الشرطة الاتحادية في كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-01-30T17:59:30+0000
هجوم لداعش يوقع ضحايا من الشرطة الاتحادية في كركوك

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بسقوط ضحايا من الشرطة الاتحادية، إثر هجوم لعناصر من داعش، في محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عناصر من داعش هاجموا مساء اليوم، نقطة تابعة إلى اللواء الآلي الثالث، شرطة اتحادية، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من قرية أحمد الطيار ضمن ناحية الرياض".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم أسفر عن سقوط اثنين من منتسبي النقطة ضحية وإصابة ثالث".

وفي وقت سابق من اليوم، نفذت طائرات F-16 العراقية، غارة جوية على وكراً يحوي ستة عناصر من عناصر داعش ضمن محافظة نينوى.

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أفادت مساء أمس، بمقتل 9 مسلحين من داعش، من المتورطين في الهجوم على الجيش العراقي بناحية العظيم في ديالى.

وفي 21 كانون الثاني/يناير الجاري، شن داعش هجوما عنيفا على قوات الجيش العراقي في ناحية العظيم ما أوقع 11 ضحية في صفوفها.

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