هجوم لداعش يودي بحياة عنصر بالحشد العشائري في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمقتل عنصر في الحشد العشائري يوم الثلاثاء بهجوم لداعش في اطراف قضاء المقدادية الواقع على بعد 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مجموعة من عناصر داعش هاجمت نقطة امنية مشتركة للجيش والحشد العشائري في منطقة نهر الامام (7 كم شرق المقدادية) واندلع اشتباك بين الطرفين اسفر عن مقتل عنصر من الحشد العشائري فيما لاذت عناصر داعش بالفرار".

واشار المصدر إلى "وصول تعزيزات امنية الى مكان الحادث وطاردت المهاجمين دون ان تقتل او تصيب أي عنصر منهم".

وتعد مناطق شمال وشرق المقدادية أكبر معاقل داعش طيلة الاعوام الماضية بسبب طبيعتها الجغرافية والبساتين الكثيفة.



