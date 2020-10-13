سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

هجوم لداعش يودي بحياة عنصر بالحشد العشائري في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-10-13T20:19:27+0000
هجوم لداعش يودي بحياة عنصر بالحشد العشائري في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمقتل عنصر في الحشد العشائري يوم الثلاثاء بهجوم لداعش في اطراف قضاء المقدادية الواقع على بعد 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مجموعة من عناصر داعش هاجمت نقطة امنية مشتركة للجيش والحشد العشائري في منطقة نهر الامام  (7 كم شرق المقدادية) واندلع اشتباك بين الطرفين اسفر عن مقتل عنصر من الحشد العشائري فيما لاذت عناصر داعش بالفرار".

 واشار المصدر إلى "وصول تعزيزات امنية الى مكان الحادث وطاردت المهاجمين دون ان تقتل او تصيب أي عنصر منهم".

وتعد مناطق شمال وشرق المقدادية أكبر معاقل داعش طيلة الاعوام الماضية بسبب طبيعتها الجغرافية والبساتين الكثيفة.


related

الحشد العشائري في ديالى يكشف عن قرى زراعية "مازالت تخضع لداعش"

Date: 2020-05-25 10:46:25
الحشد العشائري في ديالى يكشف عن قرى زراعية "مازالت تخضع لداعش"

انفجار في ديالى يصيب اثنين من عناصر الحشد العشائري

Date: 2020-05-27 18:32:58
انفجار في ديالى يصيب اثنين من عناصر الحشد العشائري

صلاح الدين.. مطالبة بحسم ملف 2800 مقاتل عشائري

Date: 2020-08-22 17:08:57
صلاح الدين.. مطالبة بحسم ملف 2800 مقاتل عشائري

تدمير 4 قوارب لداعش شمال شرقي ديالى

Date: 2020-06-18 11:37:45
تدمير 4 قوارب لداعش شمال شرقي ديالى

ديالى تكشف مسار دخول المخدرات من إيران

Date: 2020-10-03 09:35:04
ديالى تكشف مسار دخول المخدرات من إيران

تفاصيل هجوم داعش على "ام الكرامي " في ديالى

Date: 2020-05-03 22:40:48
تفاصيل هجوم داعش على "ام الكرامي " في ديالى

اختناق شخصين في تسرب لغاز الكلور بديالى

Date: 2020-10-09 19:26:43
اختناق شخصين في تسرب لغاز الكلور بديالى

العراق يطلق حملتين عسكريتين لملاحقة داعش في ثلاث محافظات

Date: 2020-06-02 09:11:17
العراق يطلق حملتين عسكريتين لملاحقة داعش في ثلاث محافظات