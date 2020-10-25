هجوم لداعش يودي بحياة شرطي وإصابة آخر في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الاحد بسقوط شرطي ضحية وإصابة آخر بهجوم لداعش في اطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من داعش هاجمت نقطة امنية تابعة لشرطة الطوارئ في قرية "المخيسة" شرقي ناحية ابي صيدا بالاسلحة المتوسطة والقنص ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة أخر.

وتابع المصدر ان اشتباكات اندلعت بين الجانبين وأفضت الى هروب عناصر داعش الى اوكارها في البساتين الكثيفة.

وتشهد قرى ناحية ابي صيدا ٣٠ كم شمال شرق بعقوبة هجمات وتعرضات مستمرة بسبب وجود اوكار لعناصر داعش في المناطق الزراعية والبساتين.







