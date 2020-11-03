هجوم لداعش يودي بحياة شرطي جنوبي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن هجوماً لتنظيم "داعش" على قوة أمنية أودى بحياة شرطي جنوبي محافظة صلاح الدين .

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من تنظيم داعش نفذوا هجوما على فوج 13 التابع الى قوات الشرطة العراقية في قرية المزاريع عند اطراف ناحية يثرب جنوبي محافظة صلاح الدين".

وأوضح المصدر، أن "الهجوم أودى بحياة احد عناصر الفوج"، مشيراً إلى أن "القوات الامنية ردت على التعرض، فيما لاذ المنفذون بالفرار".

وأفاد مصدر محلي في وقت سابق اليوم الثلاثاء لوكالة شفق نيوز، بأن عناصر "داعش" احرقوا احد البساتين واطلقوا النار من أسلحة قنص على السكان شمالي ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة، مركز محافظة ديالى المجاورة.

ويشن تنظيم داعش هجمات متصاعدة في الأسابيع الأخيرة وتستهدف في الغالب أفراد الأمن والحشد الشعبي في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.



