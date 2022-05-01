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هجوم لداعش يودي بحياة جندي في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-05-01T20:08:12+0000
هجوم لداعش يودي بحياة جندي في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بسقوط ضحية من الجيش بهجوم لداعش جنوب شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز أن عناصر داعش هاجمت بالقناص نقطة أمنية تابعة للواء المغاوير الثاني من عمليات ديالى كانت ترابط قرب مركز شرطة التحدي جنوب ناحية كنعان ٢٥,كم جنوب شرق بعقوبة ما أدى إلى سقوط ضحية من الجيش.

واضاف أن قوات تعزيز من الجيش هرعت إلى مكان الحادث لإحباط الهجوم وتمكنت من إجبار المهاجمين على الفرار

وتعد مناطق جنوبي كنعان بؤرا ساخنة للتنظيمات الإرهابية بسبب خلوها من التعزيزات الأمنية اللازمة والطبيعة الجغرافية الوعرة للقرى والقصبات الريفية.

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