هجوم لداعش يردي جندياً عراقياً ضحية في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاربعاء بسقوط جندي عراقي ضحية بهجوم لداعش في اطراف ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قناصين من داعش هاجموا ثكنة عسكرية تابعة للواء 20 من الجيش العراقي في اطراف قرية "الإصلاح" في جلولاء، ما أسفر عن سقوط جندي عراقي، مبينا أن قوات الجيش وبدعم من الأهالي تصدوا للهجوم وأجبروا عناصر داعش على الفرار.

وتشهد مناطق شمالي جلولاء هجمات واضطرابات أمنية بسبب الفراغ الأمني بين ديالى وحدود كوردستان والذي خلفته قوات البيشمركة بعد انسحابها عام 2017 عقب أحداث ما بعد استفتاء الاستقلال.