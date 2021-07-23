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هجوم لداعش يخلف ضحايا وجرحى في صفوف القوات العراقية قرب الحدود السعودية

Category: أمـن

Date: 2021-07-23T07:32:40+0000
هجوم لداعش يخلف ضحايا وجرحى في صفوف القوات العراقية قرب الحدود السعودية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بسقوط ضحايا من قوات عراقية، خلال هجوم لتنظيم داعش في قضاء الرطبة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر تنظيم داعش شنت هجوم بالأسلحة المتوسطة، على إحدى النقاط الأمنية بالقرب من منطقة الطبعات التابعة لقضاء الرطبة أقصى غرب الأنبار، وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من عناصر قوات الجيش وعنصر من قوات الحشد العشائري".

وأضاف المصدر، بأن "الهجوم أسفر أيضا عن تعرض عنصرين من قوات الجيش إلى جروح خطرة وتم نقلهما إلى مستشفى الرطبة العام".

وبين المصدر، بأن "الاشتباك أسفر عن مقتل أحد عناصر تنظيم داعش".

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