هجوم لداعش يحرم مناطق ومدن غربي العراق من الطاقة الكهربائية

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي يوم السبت بتعرض أبراج نقل الطاقة الرئيسة إلى استهدف من قبل مسلحي تنظيم داعش مما تسبب بإنهيارها، وانقطاع الطاقة عن مدن عدة غربي محافظة الانبار، في هجوم هو الثاني من نوعه في أقل من شهر واحد.

وقال قائممقام مدينة القائم غربي الانبار، أحمد الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن عناصر "داعش"، هاجمت أربعة أبراج جديدة لنقل الكهرباء في منطقة تيوان غربي المدينة، أسفرت عن انهيارها، وخروج برجين مجاورين عن الخدمة أيضا بفعل الهجوم.

واضاف أن فرقا تابعة لوزارة الكهرباء العراقية من الانبار وأخرى قادمة من بغداد، تعمل الآن على إعادة نصب الابراج لعودة التيار الكهربائي الذي انقطع عن بلدات ومناطق عدة غربي المحافظة بفعل هجمات داعش، معتبرا أن "مهاجمة داعش للأبراج بالمناطق الصحراوية واحدة من صفحات الإرهاب والتخريب التي تؤكد بالوقت نفسه عجزه الحالي".