فيديو.. هجوم لداعش على نقطة عسكرية قرب بغداد وطيران الجيش يتدخل

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بأن عنصار من تنظيم داعش، شن هجوماً على نقطة عسكرية ضمن العاصمة بغداد، وتدخل طيران الجيش العراقي لمعالجة الأمر.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "هجوماً شنه عدد من عناصر داعش ضمن المنطقة الواقعة بين قرية درع الفياض وقرية عبدلله الفياض (المبازل) ضمن منطقة الراشدية شمالي بغداد".

وأضاف المصدر، أن "مسلحي داعش تعرضوا على القوة الماسكة المتمثلة بالفرقة ١١ جيش عراقي"، مشيراً إلى أن "الاشتباك مايزال مستمراً حتى الآن".

ونوه المصدر، إلى أن "طيران الجيش العراقي، تدخل لصد التعرض، ويعالج الآن بعض الأهداف، عبر إطلاق النار داخل المبازل"، فيما لم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا حتى اللحظة".

وقبل قليل، أفاد مصدر أمني، بسقوط جندي عراقي تابع للواء 45 ضحية، إثر استهدافه بسلاح قناص من قبل تنظيم داعش، في قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

وشهدت ديالى أمس الثلاثاء هجومين، الأول شنه عناصر داعش عبر كمين خادع بعد اختطاف عدد من الاشخاص وطلب فدية مقابل اطلاق سراحهم إلا أن عناصر داعش قتلوا المخطوفين وزرعوا عبوات ناسفة في طريق يقود إلى مكان التبادل في قرية الرشاد جنوبي المقدادية، وانتهت حصيلة الهجوم إلى 14 ضحية وأكثر من 15 جريحاً.

كما وشهدت محافظة صلاح الدين، في وقت سابق من اليوم، تعرض شنه تنظيم داعش على نقاط أمنية تابعة للجيش العراقي، على طريق الصينية – حديثة، أدى إلى سقوط ضحيتين من الجيش وإصابة آخرين.