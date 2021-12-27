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هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للجيش التركي في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-12-27T18:09:17+0000
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة للجيش التركي في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بشن هجوم صاروخي مساء يوم الاثنين على قاعدة عسكرية للجيش التركي في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صاروخين سقطا في محيط معسكر زليكان للجيش التركي على مقربة من إحدى القرى القريبة من المعسكر".

وأشار المصدر إلى عدم تسجيل إصابات بشرية جراء الهجوم، مشيراً إلى أن

قوات الأمن عثرت على منصتي إطلاق الصاروخين بين منطقتي البناء الجاهز وبعويزة  شمالي مدينة الموصل.

وتتكرر الهجمات الصاروخية على القاعدة العسكرية التي تقع في قضاء بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى.

وتواجد الجيش التركي في القاعدة يعد مثار خلاف بين بغداد وأنقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.

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