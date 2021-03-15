هجوم صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بوقوع صاروخين داخل قاعدة بلد الجوية وثلاثة صواريخ أخرى على قرية قريبة يوم الاثنين في محافظة صلاح الدين، دون وقوع إصابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صاروخي كاتيوشا سقطا على الجزء الشمالي الغربي من قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين".

وأضاف أن "الصاروخين سقطا في ساحة فارغة قرب سياج القاعدة، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية"، منوها إلى أن ثلاثة صواريخ أخرى سقطت على قرية قريبة دون وقوع إصابات.

وأشار المصدر إلى أن "عملية إطلاق الصواريخ تمت بواسطة منصة إطلاق صواريخ متحركة من منطقة الجيزاني التابعة لقضاء الخالص في محافظة ديالى".