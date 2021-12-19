هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد .. صور

شفق نيوز/ أفادت خلية الأعلام الأمني يوم الأحد بتعرض المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد إلى قصف صاروخي.

وقالت الخلية في بيان اليوم، إن المنطقة الخضراء تعرضت الى قصف بواسطة صاروخين نوع (كاتيوشا)، حيث تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة (سيرام)، اما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات ، مما تسبب باضرار بعجلتين مدنيتين.

ووفقا للبيان فإن القوات الأمنية باشرت بعملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق.

وتعرض رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال "فاشلة" في شهر كانون الثاني الماضي.

وقالت الخلية في حينها، إن محاولة الاغتيال تمت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.

وتتعرض المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان، والبعثات الاجنبية، إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا في عدّة مرات، ولم تتبنَ جهة محددة تلك الإطلاقات.