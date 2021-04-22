بالصور.. سقوط جريح بهجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في مطار بغداد (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بشن هجوم صاروخي مساء الخميس على القاعدة الأمريكية العسكرية داخل مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين أطلقوا ثلاثة صواريخ على القاعدة العسكرية الأمريكية في مطار بغداد الدولي، سقط أحدها قرب مهبط الطائرات الخاص بالقوات الامريكية".

وتابع أن "الصاروخين الآخرين سقطا على مقربة من كرفانات حماية السجن المركزي في المطار العسكري القريب من القاعدة العسكرية الأمريكية، ما تسبب بإصابة أحد عناصر حماية السجن، وهو عراقي، بجروح".

وأشار المصدر إلى أن المعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع إصابات جراء الهجوم، مضيفا أن منظومة البطاريات المضادة "C-RAM" لم تعمل في صد الهجوم.

وأردف المصدر بأن القوات العراقية عثرت على منصة إطلاق الصواريخ ضمن مقتربات منطقة حي الجهاد القريب من المطار من جهة الشرق،

وبين أن الصواريخ أطلقت من اعلى سطح منزل خالي من ساكنيه الذين غادروه قبل أسبوع ضمن حي الجهاد.