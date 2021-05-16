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هجوم "إرهابي" يتسبب بانقطاع شبه تام للكهرباء في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-05-16T12:38:51+0000
هجوم "إرهابي" يتسبب بانقطاع شبه تام للكهرباء في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاحد، بانقطاع شبه تام للتيار الكهربائي جراء استهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية في اطراف خانقين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "استهدافا ارهابيا طال ابراج نقل الطاقة ضمن خط ديالى – ميرساد في اطراف قضاء خانقين، ما سبب انقطاعا شبه تام للتيار الكهربائي دون ان يتضح حجم الاضرار او الابراج المدمرة والمتضررة جراء الهجوم الذي يرجح ضلوع تنظيم داعش بتنفيذه او جهات تخريبية".

واكد ان "مفارز فنية من الكهرباء ترافقها دوريات امنية هرعت الى مكان الهجوم لتفقد الابراج واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادتها للخدمة".

وتتعرض ابراج نقل الطاقة الممتدة من ايران الى ديالى وصولا الى بغداد الى هجمات بالعبوات الناسفة وسط مطالبات شعبية ورسمية بتشكيل قوات لحماية ابراج الطاقة.

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميكاواط اضافة الى خط سربيل زهاب- خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 132 ميكاواط فيما تقدر حاجة المحافظة الى اكثر من 550 ميكاواط من التيار الكهربائي.

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