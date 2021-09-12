هجوم ديالى ينتهي بسقوط أربع ضحايا من الجيش العراقي واستعادة النقطة العسكرية

شفق نيوز/ افاد مصدر في عمليات ديالى، يوم الأحد، بانتهاء هجوم عناصر داعش على نقطة عسكرية في اطراف ناحية العظيم بعد استعادتها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات الجيش وباسناد من الطيران الحربي تمكنت من استعادة نقطة للجيش سيطر عليها عناصر داعش، بعد أن أجبرهم على الفرار نحو المناطق البعيدة في حاوي العظيم عند حدود محافظة صلاح الدين.

كما أفاد بأن الهجوم انتهى بسقوط أربع ضحايا وجريح من الجيش العراقي تم نقلهم إلى الطب العدلي والمستشفى.

وشن تنظيم داعش في وقت سابق هجومين مزدوجين في مناطق الطالعة والبو عواد في اطراف ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة باسلحة القنص والاسلحة المتوسطة.