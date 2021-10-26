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هجوم ديالى يخلف مجزرة.. الحصيلة سقوط 12 ضحية و15 جريحاً

Category: أمـن

Date: 2021-10-26T19:55:32+0000
هجوم ديالى يخلف مجزرة.. الحصيلة سقوط 12 ضحية و15 جريحاً

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في ديالى بارتفاع حصيلة هجوم شنه داعش على قرية في أطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة مساء الثلاثاء إلى 27 ضحية وجريحا على الأقل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "حصيلة الهجوم الارهابي على قرية الرشاد ارتفع الى 12 ضحية واكثر من 15 جريحا، بينهم نساء"، مشيرا إلى أن "قسما من الجرحى لم يدخل المستشفى وان عددهم قد يكون أكثر من ذلك".

واضاف المصدر ان "الحصيلة قابلة للزيادة بسبب الاصابات البليغة جراء الهجوم".

الى ذلك كشف شهود عيان لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين من داعش هاجموا باسلحة متوسطة وخفيفة تجمعا للشباب في قرية الرشاد ومن ثم اطلقوا النار عشوائيا على المنازل ولاذوا بالفرار".

وافاد مصدر امني في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، بتعرض قرية الرشاد في اطراف المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) الى هجوم من قبل مسلحي داعش الذين لاذوا بالفرار فور وصول تعزيزات عسكرية.

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