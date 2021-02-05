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هجوم داعش في داقوق يوقع ضحية بالشرطة الاتحادية

Category: أمـن

Date: 2021-02-05T20:53:26+0000
هجوم داعش في داقوق يوقع ضحية بالشرطة الاتحادية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن عنصراً من الشرطة الاتحادية سقط ضحية في الهجوم الذي شنه مساء الجمعة مسلحو داعش في قضاء داقوق بكركوك.

وشن مسلحو التنظيم هجوماً على نقطة للشرطة الإتحادية في قضاء داقوق، إذ بدأ الهجوم أولاً بإطلاق قذائف هاون على نقطة أمنية للشرطة الإتحادية في قريتي مطيق وأخرى في قرية جبغان في داقوق، ثم أعقبه هجوم مسلح.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن ثلاثة أفراد من الشرطة الاتحادية أصيبوا بجروح جراء الهجوم.

وقال مصدر ثان لوكالة شفق نيوز إن أحد هؤلاء الجرحى فقد حياته في المستشفى متأثراً بإصابته، مشيراً إلى أن اشتباكات متقطعة لا تزال دائرة بين الجانبين حتى لحظة إعداد الخبر.

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