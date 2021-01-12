هجوم جديد يستهدف متجراً لبيع الخمور في بغداد

شفق نيوز/ استهدف هجوم بواسطة رمانة صوتية يوم الثلاثاء متجراً لبيع الخمور في العاصمة بغداد، في حادث هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة الماضية، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولون ألقوا قنبلة صوتية على محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الكسرة" شمالي بغداد.

وأوضح المصدر أن الهجوم لم يخلف إصابات بشرية، واقتصر على أضرار مادية في واجهة المتجر.

وهذا ثالث هجوم من نوعه في غضون 24 ساعة.

وكان أشد الهجمات قد أوقعت قتيلاً وجريحاً من العاملين في أحد المتاجر الواقعة في شارع النضال بمنطقة السعدون ببغداد صباح اليوم الثلاثاء.

وشهدت الأشهر الماضية تعرض محال بيع الخمور إلى هجمات منسقة كانت في الغالب عبر عبوات ناسفة، كما اقتحم مسلحون مركزاً للمساج بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وتتجه أصابع الاتهام إلى متشددين شيعة مرتبطين بفصائل مسلحة بالوقوف وراء الهجمات.