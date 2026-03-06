اندلاع النيران داخل قاعدة علاء الجوية في مطار بغداد إثر هجوم مسيّرة (تحديث)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، ليل الجمعة- السبت، بسقوط طائرة مسيّرة داخل قاعدة علاء الجوية الواقعة في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة سقطت عند الساعة 24:00 داخل قاعدة علاء الجوية على مستودعات سرب (23)، بعد تعرضها لمنظومة الدفاع الجوي، ما أدى إلى اندلاع النيران داخل أحد المستودعات.

وفي هذا السياق، تبنّت فصائل عراقية متحالفة مع طهران، تعمل تحت مسميات "المقاومة الإسلامية"، تنفيذ عشرات العمليات ضد ما تصفه بـ"القواعد الأميركية" داخل العراق وفي المنطقة منذ بدء التصعيد، فيما أعلنت السلطات في أكثر من مناسبة اعتراض مسيّرات أو وقوع انفجارات قرب مواقع حساسة.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وترد إيران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما تصفها بأنها "مصالح أميركية" في دول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.