هجوم جديد يستهدف قاعدة بلد بصلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بتعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين لهجوم لم تتضح طبيعته بعد، مرجحاً أنه نُفذ بطائرة مسيّرة أو بصاروخ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن دوي انفجار سُمع داخل محيط القاعدة أعقبه استنفار أمني وبدء إجراءات تمشيط وتدقيق لمعرفة نوع المقذوف ومساره، مؤكداً أن قاعدة بلد "لا تضم أي قوات أجنبية" في الوقت الحالي.

ويأتي هذا التطور بعد حادثة مماثلة سجلت، أمس، في محيط قاعدة بلد أيضاً، وفق المصدر.

وتشهد الساحة العراقية خلال الأيام الأخيرة تصاعداً في الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، بالتزامن مع اتساع المواجهة الإقليمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، تبنّت فصائل عراقية متحالفة مع طهران، تعمل تحت مسميات "المقاومة الإسلامية"، تنفيذ عشرات العمليات ضد ما تصفه بـ"القواعد الأميركية" داخل العراق وفي المنطقة منذ بدء التصعيد، فيما أعلنت السلطات في أكثر من مناسبة اعتراض مسيّرات أو وقوع انفجارات قرب مواقع حساسة.