هجوم جديد يستهدف رتلاً للتحالف الدولي قرب بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة يوم الأربعاء على رتل إمدادات لوجستية للتحالف الدولي قرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة، زرعها مجهولون، انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف على طريق اليوسفية جنوب بغداد".

وأضاف المصدر أن الانفجار تسبب بأضرار في إحدى شاحنات الرتل، دون وقوع إصابات بشرية.

وتتكرر هذه الهجمات ضد أرتال شاحنات تحمل معدات ومواد لوجستية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ أشهر طويلة.

وتتهم واشنطن فصائل مسلحة مرتبطة بإيران بينها كتائب حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق بالوقوف وراءها.