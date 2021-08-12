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هجوم جديد يستهدف رتلا للتحالف الدولي بين حدود محافظتين

Category: أمـن

Date: 2021-08-12T17:59:54+0000
هجوم جديد يستهدف رتلا للتحالف الدولي بين حدود محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، مساء اليوم الخميس، باستهداف رتل دعم للتحالف الدولي، بتفجير دون تسجيل إصابة بشرية، وسط العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق السريع بين محافظتي الديوانية وبابل، انفجرت اثناء مرور رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي.

واشار الى ان التفجير لم يسفر عن تسجيل اصابات بشرية.

ويوم أمس الاول الثلاثاء، أبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، بأن "عبوة ناسفة انفجرت، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، اثناء عبور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق بابل السريع".

وبحسب المصدر الامني، فأن "الانفجار لم يتسبب بأي خسائر بشرية، إلا أنه ادى إلى اضرار باحدى عجلات الرتل".

ويوم الاحد الماضي، تبنت جماعة شيعية تطلق على نفسها "قاصم الجبارين" ثلاثة تفجيرات استهدفت التحالف الدولي في مناطق متفرقة من العراق.

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