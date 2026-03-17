هجوم جديد يستهدف السفارة الأميركية ببغداد

أفاد مصدر أمني، فجر الأربعاء، بأن هجوماً جديداً استهدف محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد بطائرة مسيّرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن منظومات الدفاع الجوي لم تنجح هذه المرة في إبعادها أو معالجتها قبل وصولها إلى محيط السفارة.

وكانت بغداد قد شهدت، هجمات متعددة أمس الثلاثاء على محيط مطار بغداد والسفارة الأميركية بصواريخ وطائرات مسيرة.

وفي أعقاب تلك الهجمات، وجّه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بملاحقة منفذي هذه الهجمات، فيما وصفها الناطق باسم القائد العام بأنها أعمال إرهابية تهدد أمن البلاد واستقرارها.