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هجوم جديد يستهدف الدعم اللوجستي للتحالف في العراق

Category: أمـن

Date: 2022-01-12T19:29:43+0000
هجوم جديد يستهدف الدعم اللوجستي للتحالف في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة مساء يوم الاربعاء على رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية لصالح التحالف الدولي في محافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلا للدعم اللوجستي تابعا للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل".

وأضاف المصدر أن الانفجار لم يخلف إصابات أو أضراراً تذكر.

وتصاعدت وتيرة الهجمات بصورة ملحوظة في الأيام القليلة الماضية ضد مستشاري التحالف الدولي بقيادة أمريكا في العراق؛ إذ تتهم واشنطن فصائل مقربة من إيران بالوقوف وراءها.

وتأتي الهجمات بالتزامن مع تهديد فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، باستهداف القوات الأجنبية بالبلاد، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامهما لاستشارية.

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