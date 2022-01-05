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هجوم جديد يستهدف التحالف الدولي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-01-05T16:06:24+0000
هجوم جديد يستهدف التحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بتعرض رتل تحالف لوجستي للتحالف الدولي الى هجوم جديد جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة المثنى دون اصابات تذكر"، موضحا أن "العبوة انفجرت اثناء عبور الرتل".

وامس الثلاثاء، تعرض رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي إلى استهداف بواسطة عبوة محلية الصنع ضمن جنوبي محافظة بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "التفجير لم يخلف أية إصابات بشرية بين صفوف أفراد الرتل ليُكمل مسيره إلى وجهته المقصودة".

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