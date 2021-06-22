هجوم جديد.. انفجار يوقع برجاً للكهرباء شمال بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط برج للطاقة الكهربائية يوم الثلاثاء جراء هجوم بعبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين استهدفوا برجا لنقل للطاقة الكهربائية (برج ضغط عالي) بواسطة عبوة ناسفة ضمن قضاء المشاهدة في الطارمية".

وأضاف أن "الهجوم تسبب بسقوط البرج وانقطاع أسلاك الكهرباء"، دون مزيد من التفاصيل.

وهذا أحدث انفجار في سلسلة هجمات طالت أبراج الطاقة في عدة مناطق بالعراق خلال الأيام القليلة الماضية، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من البلاد.

وفاقمت الهجمات أزمة نقص الطاقة المزمن الذي يعاني منها العراقيون منذ عقود، وخاصة في فصل الصيف عندما تبلغ درجات الحرارة 50 مئوية في بعض الأيام.