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هجوم ثان خلال ساعات.. داعش يمطر قرية عراقية بقذائف الهاون

Category: أمـن

Date: 2020-10-05T16:20:41+0000
هجوم ثان خلال ساعات.. داعش يمطر قرية عراقية بقذائف الهاون

شفق نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاثنين بسقوط قذائف هاون في اطراف ناحية السعدية 60 كم شمال شرق بعقوبة، بعد وقت قليل من هجوم مماثل في ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة).

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، القصف تم عبر 8 قذائف هاون سقطت وسط قرية "المعدان" في السعدية دون أي خسائر او اصابات بشرية.

وأضاف أن الهجوم استهدف قاطع اللواء ١١٠ الكورد الفيليين، مبينا ان ثلاثاً من القذائف لم تنفجر.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، سقطت عدة قذائف هاون، أطلقها مسلحو داعش، على قرية واقعة شمالي ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة)،  ما اسفر عن أضرار مادية بأحد الأسواق الشعبية والمحال التجارية دون أي وقوع إصابات بشرية".

 

 

 

 


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