هجوم بقنبلة يدوية يستهدف نادي الادباء في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، تعرض مرآب نادي الأدباء في العاصمة بغداد لاستهداف بقنبلة يدوية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شخصاً مجهولاً أقدم في تمام الساعة (05:50) من صباح اليوم، على إلقاء فتيلة صوتية بالقرب من مرأب نادي الأدباء، المقابل لمستشفى الشيخ زايد في جانب الرصافة من العاصمة بغداد".

وأضافت أن "الحادث لم يسفر عن تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية، فيما باشرت مفارز قسم شرطة الكرادة باتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة، وفتح تحقيق بالحادث لكشف ملابساته".

وأكدت الوزارة، "عدم تعرض مقر اتحاد الأدباء لأي هجوم"، داعية إلى "توخي الدقة في تداول المعلومات، إذ ما تزال التحقيقات مستمرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتسببين".