هجوم بقنبلة يدوية على منزل شرقي بغداد يخلف 3 إصابات

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الاثنين، بإصابة 3 أشخاص في هجوم بقنبلة يدوية على منزل شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هجوماً مسلحاً بقنبلة يدوية على منزل في منطقة البلديات شرقي العاصمة ادى الى اصابة 3 أشخاص بينهم اطفال".

واوضح المصدر، أن التحقيقات الاولية اظهرت أن الهجوم كان بدافع "الدكة العشائرية"، والتي يعدها القانون العراقي "عملا ارهابيا".

وفي بغداد أيضا، وضمن منطقة الوشاش القت قوة أمنية القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يرومون الاعتداء على منزل سكني عن طريق اطلاق النار (دكة عشائرية).

وأشار المصدر، إلى أن عملية القبض تمت بعد نصب كمين محكم لهم، مؤكدا ضبط السلاح المستخدم نوع سيمينوف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.