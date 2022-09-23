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هجوم بـ"السواطير".. اصابة شقيقين واعتقال أحد الجناة شمالي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-09-23T18:34:06+0000
هجوم بـ"السواطير".. اصابة شقيقين واعتقال أحد الجناة شمالي بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بإصابة اشقاء اثنين بهجوم بـ"السواطير والأسلحة البيضاء"، فيما تم اعتقال أحد الجناة بعد اصابته، شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "ثلاثة أشخاص يحملون السواطير والاسلحة البيضاء اقدموا، على الاعتداء على أشقاء اثنين ضمن منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية، شمالي بغداد، ما اسفر عن اصابتهما بجروح".

وأضاف المصدر أن "الشقيقين تمكنا من اصابة احد المسلحين وتم اعتقاله فيما بعد، فيما لاذ الاثنين الآخرين بالفرار"، مبينا أن "أسباب الحادث لم تعرف حتى الآن".

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