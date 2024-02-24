هجوم بغداد الجديدة: القبض على 3 من المنفذين وارتفاع عدد الوفيات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة هجوم بغداد الجديدة، شرقي بغداد، الى اثنين، واعتقال 3 من منفذي الهجوم.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "القوات الأمنية اعتقلت ثلاثة من منفذي هجوم بغداد الجديدة، شرقي العاصمة".

وأضاف المصدر ان "حصيلة الضحايا ارتفعت الى اثنين بعد وفاة شخص ثانٍ متأثراً بجراحه".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم السبت، بمقتل واصابة ثلاثة اشخاص في هجوم مسلح شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه ثلاثة اشخاص مما أسفر عن مقتل أحدهم واصابة الاثنين الاخرين ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى ان الحادث يعود لخلافات عشائرية.