هجوم بعبوة ناسفة يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ انفجرت عبوة ناسفة، يوم الخميس، على رتل شاحنات تحمل معدات الحالف الدولي جنوبي العراق، ما خلف أضرارا مادية، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة، زرعها مجهولون، انفجرت مستهدفة رتل شاحنات تحمل دعما لوجستيا للتحالف الدولي على طريق بابل السريع".

وأضاف المصدر أن الانفجار لم يخلف إصابات بشرية، واقتصر الأمر على أضرار مادية بإحدى الشاحنات.

وتتكرر الهجمات التي تستهدف أرتال التحالف الدولي في العراق، إضافة إلى هجمات صاروخية تستهدف قواعد عسكرية لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات.