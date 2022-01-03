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هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة "فيكتوري" بمطار بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-03T08:05:54+0000
هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة "فيكتوري" بمطار بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بتعرض قاعدة "فيكتوري" في مطار بغداد لهجوم بطائرتين مسيرتين كُتب علهيما "عمليات ثأر القادة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المنطقة الدبلوماسية في مطار بغداد (قاعدة فيكتوري)، تعرضت فجر اليوم لهجوم بمسيرتين تمكن نظام الدفاع الـCRAM من اسقاطهما".

وأضاف، "في نفس الوقت هبطت وأقلعت الطائرات المدنية هذا الصباح، وهذا يدل على أن الخارجين عن القانون لا يأبهون لخطر وقوع إصابات بين المدنيين وتعرض رحلات الطيران المدني للخطر من خلال تحليق الطائرات بدون طيار في مطار بغداد الدولي".

وفي 3 كانون الثاني/يناير 2020، نفذت طائرة أمريكية غارة جوية على عجليتن كانتا تقلان كلاً من نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ورفاقهما، قرب مطار بغداد الدولي، أودت بحياتهم على الفور.

وحذرت مصادر استخبارية، يوم الجمعة (31 كانون الاول المنصرم)، من استهداف السفارة الأمريكية ببغداد في ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز، أن "معلومات استخبارية مؤكدة وردت للقيادات الامنية تفيد بنية عناصر خارجة عن القانون استهداف السفارة الأمريكية بنفس توقيت الضربة الأمريكية التي استهدفت سليماني والمهندس (الساعة الثانية بعد الليل) من يوم 3 كانون الاول".

ولفتت المصادر الى أنه "من المحتمل أن يكون الاستهداف من منطقة شارع فلسطين او الشعلة".

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