هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مطار حرير في اربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن هجوما بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية للتحالف الدولي بمطار "حرير" في محافظة اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "هجوما وقع قبل قليل بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت المطار".

واضاف ان "الطائرة انفجرت داخل المطار والحقت اضرارا مادية" دون التحقق من وجود خسائر بشرية حتى الآن.

والخميس، أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان العراق، بتعرض قاعدة عسكرية للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بمطار "حرير" في محافظة اربيل الى هجوم عبر طائرتين مسيّرتين مفخختين بتوقيتين منفصلين.

وتعلن "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل شيعية مسلحة في بيانات لها، مسؤوليتها عن استهداف المطار المذكور في هجمات باتت متكررة مؤخراً.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في فلسطين.

ووصف نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان العراق في السابع من شهر تشرين الثاني الجاري، تعرض منشآت تضم قوات وعناصر أجنبية للقصف في العراق بـ" التطور الخطير".