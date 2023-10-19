هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة للتحالف الدولي على الحدود العراقية السورية

شفق نيوز/ كشف مصدر في التحالف الدولي، اليوم الخميس، عن استهداف قاعدة تابعة له على الحدود السورية العراقية الاردنية بثلاث مسيرات.

وقال لوكالة شفق نيوز، ان "قاعدة التنف التابعة لقوات التحالف استهدفت ضمن منطقة الـ 55 كيلو متر عند الحدود السورية العراقية الاردنية ب 3 طائرات مسيرة".

وأضاف أن "التحالف تمكن من اسقاط مسيرتين والثالثة استهدفت القاعدة ولم ترد معلومات عن الاصابات".

وكانت القيادة المركزية الاميركية كشفت، امس الأربعاء، تفاصيل صد هجوم بالمسيرات على قاعدتي "عين الاسد وحرير" في العراق.

وذكر بيان للقيادة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتنا تصدت لمسيرتين غرب العراق ودمرت إحداهما وهناك إصابات طفيفة بين قوات التحالف".

ولفت البيان الى "تدمير مسيرة ثالثة في إقليم كوردستان دون وقوع إصابات أو أضرار".