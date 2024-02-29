هجوم بصاروخ RBG يستهدف مقرا للحشد الشعبي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الخميس، بأن مجهولين أطلقوا قذيفة صاروخية ( RBG ) على مقر للحشد الشعبي في المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن مجهولين استهدفوا فجر اليوم، مكتبا تابعا لكتائب سيد الشهداء /اللواء 14 / حشد شعبي، في منطقة الحي العسكري وسط قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار.

وبين المصدر، أن الاستهداف حصل بقذيفة صاروخية نوع RBG وتسبب بأضرار مادية جسيمة في المكان، مشيرا إلى أن قوات الأمن حضرت إلى المكان وباشرت بإجراء التحقيقات اللازمة.