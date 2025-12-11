هجوم برمانة يدوية يوقع أضراراً بثلاث عجلات في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتضرر ثلاث عجلات بهجوم عبر رمانة يدوية استهدف منزلاً شمال غربي العاصمة العراقية بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مجهولين يستقلون دراجة نارية أقدموا، اليوم، على رمي رمانة يدوية على منزل أحد المواطنين في مدينة الشعلة شمال غربي بغداد"، مبينا أن "الهجوم أسفر عن تضرر ثلاث عجلات كانت متوقفة بالقرب من المنزل، دون تسجيل إصابات بشرية".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت إلى موقع الحادث وبدأت بمراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة بهدف التوصل إلى المنفذين، فيما فتح تحقيق رسمي لمعرفة ملابسات الهجوم ودوافعه".