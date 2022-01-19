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هجوم برمانة يدوية على مكتب نائب رئيس البرلمان العراقي

Category: أمـن

Date: 2022-01-19T17:11:52+0000
هجوم برمانة يدوية على مكتب نائب رئيس البرلمان العراقي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإلقاء مجهولين مساء يوم الأربعاء رمانة يدوية على مكتب نائب رئيس البرلمان العراقي في مدينة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين يستقلون سيارة ألقوا برمانة يدوية على مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله في منطقة رحيماوا بمدينة كركوك".

وأضاف المصدر أن انفجار الرمانة تسبب بأضرار مادية في المكتب، دون وقوع إصابات بشرية.

وكان مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد قد تعرض لهجوم مماثل الأسبوع الماضي، قبل شن هجمات مماثلة على مكاتب لتحالفي تقدم وعزم في العاصمة العراقية.

وتأتي الهجمات وسط توترات سياسية وأمنية يعيشها العراق منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ووسط خلافات كبيرة بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

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